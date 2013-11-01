英格蘭GCSE中學會考將全面改革

Image caption 英格蘭中學會考GCSE將全面改革

英格蘭考試監督機構證書與考試管理局（Ofqual）證實將對中學會考GCSE全面改革。

新的GCSE打分系統將使用數字而不是分為ABCD等級，而且多數課程不再有規定的作業。

改革將分階段完成，從2017年參加GCSE開始的學生開始，也就是本學年結束的時候將是13歲的這批學生。

英文和數學是首先開始GCSE改革的科目。

學生將從2015年秋季開始學習新的英文、英國文學、數學課程。

共有約20門受歡迎的GCSE科目將以同樣的方式改革，從2016年開始推行，2018年考試。

改革僅在英格蘭推行。威爾士正計劃類似的GCSE改革，北愛爾蘭沒有相關計劃，而蘇格蘭有自己的考試體系。

新體系推行之後，英格蘭中學生將有一些考試成績用數字顯示，一些用字母顯示。

教師工會警告說，這可能會令學生、家長和雇主感到迷惑。

用數字計分的考試將分為1至9，9分最高。不及格的考生成績將顯示為U（unclassified），即不予評級。

在新體系之下，所有科目都在學生學習兩年之後考試，而不是可以在兩年之內的任何階段，這意味著O Level考試形式的重現。

同時，拼寫、標點以及語法在新體系打分中所佔的比例將增多。

英國證書與考試管理局（Ofqual）表示，改革是基本性的，對學校和學生來說都是重大變化。

(編譯：高志強 責編：鈴蘭)