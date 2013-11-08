大學教育費成英國父母養兒最大支出

Image caption 大學教育費越來越高，成為撫養子女最大一筆支出。

大學教育費已經超越婚禮費用，成為英國父母撫養孩子最大的財務支出。

調查顯示，有40%的父母表示曾經為子女的大學教育費用提供財務支持，但是只有21%的人曾經出錢給子女舉辦婚禮。

但是對英國上一代人而言，情況正好相反。

英國祖父母一輩的人，有41%曾經出錢給子女辦婚禮，但只有25%的人幫孩子支付過教育費。

社會變化

由英國金融服務商「標凖人壽」（Standard Life, 中國稱「恆安標凖人壽」）所做的調查發現，現代社會對婚姻觀念的變化，上大學的人越來越多，以及大學成本越來越高，是促使英國父母財務負擔轉移的主要原因。

除了大學教育費和婚禮費用之外，有將近20%的父母，和三分之一的祖父母曾經幫子女/孫子女償還信用卡債和個人信貸。

調查也發現，越來越多的英國人選擇將財富贈與下一代，而不是等自己死後由子女繼承。

這可能是因為英國年輕一代面臨更高的生活負擔，家庭預算壓力更大，但收入卻停滯不前。

（編譯：陳書敏 責編：顧垠）