中國留英學生齊展妙招迎戰「艱難第五周」

Image caption 根據2012年的數據，超過9萬名中國留學生在英國就讀。

11月中旬意味著英國大學新學期已經過半。按照往年中國留學生的體驗，此刻也許正是同學們倍感壓抑的時期。

「blue week」壓力大

每個新學期的第五周，教授會在講座後布置近期要交的作業（習題或論文，有的會納入課程總分），上課時不斷提到期末考試「exam」的字眼，初來英國的中國留學生們還沒有完全適應新的生活，也許還在為剛到一個新的環境興奮不已，就已經開始要為期末考試而「殫精竭慮」。

這無疑是一個特殊的時期，學生們必須在這一周裏，開始思考教授布置的習題如何完成，論文如何寫作，哪些章節是課程重點，考試會考什麼；這一周裏，學生們也許因為課堂裏講授內容的前因後果難琢磨、對英式論文的寫作不熟悉而倍感憂慮和壓抑。所以，這一周也被大家稱之為這一學年的「blue week」。

根據2012年的數據，在英國的中國學生數量約佔英國大學所有留學生的20%，超過9萬名中國留學生在英國，其中7萬人就讀於高等教育課程。關於龐大的中國留學生群體，英國駐華大使吳思田認為中國學生學習勤奮刻苦，成績優良，在各國留學生中有著最好的口碑。

然而，身為英國人的他也許並不會真的知道中國學生多麼刻苦。事實上，中英文化的不同以及教育模式的迥異本身客觀上就賦予了中國留學生們「授」與「學」的結合點不易把握的困難與壓力。

中國傳統文化的「尊師重教」中，學生必須遵守課堂紀律，和老師同語被視為「不敬」，而倡導「即時反饋，暢所欲言」的西式教學環境中，與老師在課堂中自由對話交流，甚至是「意見對峙」，均是對學生啟發的途徑。

所以，在英國這個集「集體授課（Lecture）」、「小組討論（Seminar）」、「案例研究（Case Study）」等方式為一體的教育模式中，學生要取得好成績，必須完全靠自己的主動性和積極性。

應對學習壓力的經驗

在「學」言「學」，暫不討論就業壓力和生活壓力，學習壓力該如何克服？留英學生各有高招：

獲得約克大學全額獎學金攻讀金融專業博士的章原：要組織管理好時間，提前凖備好課堂裏的內容，最大程度地聽懂教授講解的內容，就能免去下課之後「不知雲裏霧裏」的「後顧之憂」，就不會帶來額外的學習壓力。平常孤單的時候就看美劇和電影，和舍友一起打羽毛球，游泳 。

拉夫堡大學經濟專業博士生田凝：可以用正確的學習方法和課外的補充來克服學習困難。比如，課後和一些志同道合的同學一起去圖書館學習﹑交流和討論，不要孤軍奮戰；多參加校內外的討論（Seminar），以更快地適應課堂討論的氛圍；如果覺得不明白作業從何入手，可以直接給課程老師發郵件詢問和交流，學校通常也都會開設專門針對寫作的講習（workshop）；多和外國同學交流學習經驗，到老師布置作業時，就不會感覺到陌生了。

聖•安德魯斯大學張育博士：在壓力面前，保持良好的心態非常重要，克服了心理障礙，看起來難的學業，只要用對了學習方法，就可以戰勝這些困難和壓力。

伯明翰大學計算機專業博士楊文文：學習期間保持快樂的心情非常重要，可以經常和親朋好友視頻，可以走出宿舍遊覽散心，性格內向的同學也可以通過寫日記的形式減輕心理壓力。

約克大學博士生王弛：自己剛到英國的時候，並沒有特別感覺到有壓力，沒有想太多，也就是天天泡圖書館，專注在學業上，沒有覺得學習太難。

當然，「沒有感覺有壓力」只是少數情況，大多數留學生都會經歷一段「blue week」的痛苦時期，但是壓力是與收獲並行的。可以根據自己的個性特色總結出適合自己的方式；實在覺得克服壓力太困難時，也可以到學校的心理工作室向專業的諮詢師求助。

從壓力源頭克服學習壓力

英國授課類碩士的學制只有一年（研究類學制兩年），較其他國家碩士兩到三年有明顯的優勢。但是從攻讀的角度來說，學業繁重，學時之短，若是學生不夠積極主動，加上沒有老師催，課程非母語，課堂不發言，環境不適應，則難免延長「blue week」的壓抑感覺，要花更長的時間來克服各種壓力對身心的侵擾。

從根本上來說，針對減輕學習壓力，就要從完成好學習任務入手，直面學習中遇到的困難。無論是從心態心理上，還是從學習方法上，都要了解這些壓力的來源。

若能以放鬆的心態高質量地完成學習任務，打理好在英國的生活， 難題迎刃而解， 壓力就無從存在了。

(撰稿：凡尼 責編：鈴蘭）