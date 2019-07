調查顯示英國大學住宿費大幅上漲

Image caption 近年來,英國大學生對不斷上漲的住宿費怨聲載道

在英國上大學的學生之中,不少都抱怨住宿費昂貴。

這種情況在英國南部的大學尤為嚴重;一般而言,倫敦和一些著名大學城,例如牛津、劍橋等地的住宿費確實比較北部的大學昂貴。

現在,新數據證實,在大學校園內的每一個牀位的租金在過去10年內增加了一倍。

調查結果

有關數據由英國大學物業主管協會(Association of University Directors of Estates)在一份名為《物業:高等教育的基礎》(Estates: The Foundations of Higher Education)的報告中發表。

資料顯示,每一個在校園宿舍內的住宿牀位為有關的大學每年帶來大約1,400英鎊的利益。

數據顯示,在2011-12年度,每一個牀位的年收入超過4,100英鎊,但是,有關的年度開支也高;包括水電費在內,每年的支出約為2,750英鎊左右。

數字倍增

回顧2002-03年度,當時校園宿舍的牀位每個的年租金只是2,250英鎊左右,大約只是是現在的數字的一半。

包括在這次調查中的牀位只包括那些完全由大學擁有並提供服務的單位,並不包括私人擁有的物業。

對於大部分英國學生來說,住宿費高昂確實是一大擔憂,加上相對沉重的學費,不少學生決定,如果情況許可,他們會在上大學期間仍然在家中居住,以減輕負擔。

(撰稿/責編:顧垠)