小學生開雜貨鋪「啟發想像力」

Image caption 同學們慶祝自己擁有的商店趕在聖誕節前開張。

紐卡斯爾四所小學盤下一處街角的店面，讓小學生們自己經營。老師們希望這「招兒」能更好啟發孩子們的創造力。

這個雜貨鋪裏賣的貨將大多是孩子們自己設計、自己製作的，而且這些「小老闆」們還得親自負責店面、和貨品的宣傳。

來自紐卡斯爾東區的這四所學校的小學生們將在周中的上午和周末全天，輪流負責經營打理店面和收銀。

這個在聖誕節前開張的小店，首先賣起了各種聖誕卡、聖誕裝飾物和禮品。但是，這些「小老闆」們和他們的老師們的想法更雄心勃勃。

沃克蓋特小學的校長貝利(Debi Bailey)說：「我們大家對這家小店的期望值都特別高。」

老師們希望通過把雜貨鋪經營作為孩子們課程表裏的一項，不僅能鼓勵孩子們親手製作、和推銷一些當季產品，而且更好地啟發他們的想像力，並讓同學們提升對商業經營方面知識的理解。

這家小店現在上架的產品包括蠟染靠墊、彩繪小燈泡、相框和年曆。

貝利女士說：「這個想法從無到有，而且越來越大。」

這個小店原本是家理髮館，它將在學期末歇業，並改造成為一個聖誕老人的小屋，由志願者、和高年級的同學來經營。

平台

這家小店將在一月份再次開張，並舉辦春天主題的產品銷售，如植物、花籽、園藝用品、花盆，而且還出售文具和校服。

同學們還打算在之後，把他們在學校自留地裏收獲的蔬菜拿來賣。

這家小店最終的目標是希望能有附近中學的高年級同學來參與。目前，經營這家小店的是這四所小學裏五年級的同學們，他們的年齡大約是九歲、或十歲。而他們賣的東西，大多來自六、七歲的二年級同學們的手工製作。

這個項目由學校的負責人和老師們創辦，並將得到當地其他「店老闆」們的扶持。

貝利女士介紹說，在聽到當地商界人士抱怨高中畢業生找不到工作是因為「沒進入工作狀態」後，他們萌生了這個想法。

她說：「雖然同學們畢業後的知識儲備是足夠的，但他們對企業運作毫無概念，而且也缺乏工作中需要的社會技能。」

循序漸進

老師們希望孩子們能從小就能逐漸培養對經營的認知，而「到了中學就為時已晚了」。

老師們舉例說，孩子們會在每天放學後來組織貨源，並核算出哪些是暢銷貨、哪些需要減價促銷。

學校們還希望家長能積極參與進來，以「激發孩子們的自信和未來找工作的能力」。

同時，這幾所小學校還組建起一支社區合唱團，並計劃在當地的咖啡館和公共場所演唱。

身為小學校長的貝利女士說：「這種嘗試有可能是破解陷入失業圈的一劑妙方。」

（編譯／責編：孫晨）