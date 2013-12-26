留英解析：英國聖誕留學生的「調節」

Image caption 英國聖誕節家庭聚會是重頭戲，天冷、放假、戶外活動少，留學生難免產生孤獨的感覺。

今年聖誕節朋友圈流傳這樣一句話：「如果你今天聯繫不上在英國留學的某位朋友，那麼他/她可能已經餓死了」。因為英國的聖誕假期，商店超市、便利店全歇業、火車地鐵等部分公共交通停駛，各種公共服務處於間歇性癱瘓狀態。

雖然「覓食」困難，可說要餓死人確實有些誇張，但這句話卻形像的反應了不少中國留學生在英國過洋春節時的真實狀態——心靈孤獨。

心靈飢荒

中國人愛熱鬧，平日裏喜歡清靜的人或許還會躲著點兒嘈雜的去處，可是一到過年過節，講究的就是一大家子、團圓熱鬧，親朋好友湊在一起自然是最佳的過節方式。

聖誕同樣是英國人與家人團聚和朋友聚會的日子，英國人的聖誕傳統就是足不出戶、躲在家裏過小日子，享受天倫。

這個時候可能是中國留學生一年當中最難捱的時候了，冬天的英國本來就陰鬱多雨，外加聖誕期間，所有的餐館、商場、超市都歇業，沒有家人、朋友陪伴的留學生只能自己躲在家裏，特別是第一年到英國讀書的新生，剛剛抵達2-3個月。對英國的生活環境還沒有完全熟悉和適應，又沒有朋友，人家一過節，自己就更想家。這種日子可想而知有多難過了。

在這樣的壓抑環境下，留學生產生心理問題就不足為奇了，特別是發生問題之後，自己並不能認識到自身的心理問題，長期得不到疏導，導致問題進一步惡化。

英國的華文媒體《華商報》上周就報道說，根據統計，2013年下半年，英國的各高校都接連發生學生意外身亡事件，其中部分原因就是因為留學生因為學習壓力大等因素，誘發心理問題而發生悲劇。

自我調節

一個人遠離父母親人、遠離熟悉的環境，獨自在海外生活，身心都要承受陌生環境帶來的壓力和衝擊。

學業上、生活上、朋友間、感情上，一旦遇到困難和挫折，在陌生的環境中就有可能被無限放大，而對自己造成的影響也會隨之增長數倍。處於這樣的情境下，依靠別人是行不通的，只有靠自己對情緒和心理進行有效的調節。

最近網上流傳一篇名為《留學生自我保護憲法》的文章，總結了20多項留學生海外生活自我保護的原則。提到的情景都是留學生容易遇到的困境，值得一讀。

其中除提醒同學們在異國他鄉應當遵守該國法律法規、遵守學校的各項規章制度外，特別提到留學生要學會自我心理調節和自我保護意識。

「外面的世界很精彩，會讓你心曠神怡，但也有荊棘坎坷，會令人情緒沮喪。心曠神怡時不要忘乎所以，心情沮喪時不可崩潰抓狂，全靠自我心理調節。心理調節是人生歷練的必修課，只有自己才是自己最好的心理醫生。一旦發現有心理障礙或抑鬱問題，也要學會宣洩和轉移。興趣愛好要廣泛，遇事不要鑽牛角尖，特別是在情場失意或學業不順時，要學會退一步，換種方式思考一下或許可以海闊天空。」

留學生活甘苦自知，每個人接受挑戰和困難的限度也因人而異。雖然父母親人不在身邊，但遇事不要把事兒憋在心裏，最好給家人打個電話，找朋友商量商量，有人分擔，是減輕壓力的最好方法。

新年、春節即將接踵而至，不能回國的同學們也別忘了給家人打個電話、報個平安。讓家人少一分擔心和牽掛。

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