調查稱部分英國大學招生指南「誤導」學生

Image caption 英國各大學水平參差不齊，僅看招生簡章可能看不出來。

英國一項調查發現，一些大學的招生材料並不一定就反映真實情況。

這份由前教育心理學家兼諾丁漢郡當地政府官員約翰·布拉德利撰寫的調查報告基於英國任意選擇的八所大學2013年的大學本科生的招生指南（prospectus)。

這份報告共舉出了22個有誤導成分的例子，其中包括九種不同的誤導類別。

在一個例子中，某大學的招生指南告訴應召的本科生說，某院系的教學評級為「優異」，但根據的其實是1994年的數據。

在另一個例子裏，某學校說，它的各院系在2008年的研究評估中名列全英國前10名，但實際上這個學校只有14個這樣的院系。

這份報告並沒有公布有關大學的名字，因為作者認為這種情況在教育行業普遍存在，光批評這幾所大學不公平。

研究報告在總結的時候解釋了為什麼對大學而言，所需的標凖要高於一般的商品推銷標凖。

報告說，大學提供的是昂貴的「產品」，但是，「購買者」不能事前予以測試評估。

報告同時建議應該推行一種在大學之間互相檢查招生材料的辦法。

有論者說，這份報告的立論根據是正確的，不過，其中提出的一些評價標凖有過高之嫌。

（編譯：立行 責編：顧垠）