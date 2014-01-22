劍橋大學提高理科學位入學標凖

Image copyright PA Image caption 劍橋大學提高理科入學標凖。

想要進劍橋大學讀理科的學生從2015年開始必須要有更高的A-level成績。

劍橋大學提高了理科學位的入學標凖，申請者的A-level（高等水平考試）必須具備兩門A*和一門A級成績。

目前劍橋大學理科本科學位課程的入學標凖是A-level一門A*和兩門A級成績。

劍橋大學表示，其他科目的入學標凖仍然維持A*AA不變。

成功機率

劍橋大學表示，提高理科學位的入學標凖其實並不會影響有意申請的學生，因為現在有高達92%的入學新生已經符合了A*A*A或更高的新入學標凖。

劍橋大學的聲明說，「新的入學標凖讓申請者能更明確地知道自己申請成功的機率，並確保他們在入學後能適應課程要求」。

「劍橋大學也會按照申請者相關的資歷考慮給予不同於標凖要求的入學許可。」

學生水平

A-level的A*成績在2010年首次出現，當時設置這個成績等級的目的是區別出成績最優秀的學生。

只有在A-level兩年平均成績達到A，而且在第二年考試中拿到至少90%成績的學生才能獲得A*等級成績。

去年公布的數字顯示，2013年有7.6%的人獲得A*成績，2012年有7.9%。

（編譯：友義 責編：路西）