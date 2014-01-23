報告：英格蘭和威爾士犯罪率下降10%

官方預估數據顯示，英格蘭和威爾士的總體犯罪率在截止2013年9月的前一年內下降了10%。

英國國家統計局發佈英格蘭與威爾士犯罪調查（CSEW）表示，在上述時間內有800萬起針對家庭和成年人的罪案。

這是1981年該調查啟動以來所獲得的最低預估數字。調查根據有多少人說自己是犯罪受害者來評估犯罪率水平。

與此同時，國家統計局發佈的警方數字顯示，在同一時期內有370萬起罪行，比上一年度減少了3%。

英國首相卡梅倫在社交網站推特（Twitter）祝賀警方，並表示犯罪率下降「給人們帶來安全」。

儘管如此，有警方紀錄的性犯罪上升了17%。

國家統計局認為，一部分原因可能是「杉樹效應」（Yewtree effect），警方對已故BBC主持人薩維爾生前性侵犯罪開展代號為「杉樹行動」的大規模調查，使大量受害者向警方報告多年前遭受的犯罪侵害。

統計局還說，包括在商店盜竊（上升4%）和攔路搶劫（上升7%）在內的其它一些犯罪類別有上升跡象。

警方記錄在案的詐騙罪行則上升了34%。

統計局解釋，應把詐騙罪的增多放在警方集中相關紀錄的大背景下來看。

同時，業界還向英國國家反詐騙情報局（National Fraud Intelligence Bureau）報告了292,814起詐騙案件。

英格蘭與威爾士犯罪調查說，與車輛和住宅相關的家庭犯罪下降了10%，包括攔路搶劫和暴力犯罪等針對個人的犯罪下降了9%。

調查還估計，10至15歲的兒童共遭受85.9萬起犯罪侵害。

（編譯：高志強，責編：路西）