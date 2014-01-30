英國畢業生南極探險歸來訪問中國

Image caption 亨利（左）與同伴抵達南極

曾到南極探險的英國普利茅斯大學畢業生亨利·埃文斯向BBC英倫網介紹在中國訪問的經歷，並向留英華人學生提出建議。

24歲的亨利·埃文斯（Henry Evans）是一位海洋生物學家，2012年從英國普利茅斯大學（Plymouth University）畢業。

亨利與同伴在2013年1月5日到達南極並完成了為紀念第一位登上南極的探險家斯科特登上南極一百週年的「斯科特百年紀念南極探險」。

他在探險的過程中同時帶著英國南極勘探局的樣本，展開他與普利茅斯大學合作的科學項目。

完成南極探險之後，亨利作為普利茅斯大學的學生大使已經到全球多個城市的70多所學校舉辦過講座。

亨利在演講中會運用在南極拍攝的影片、探險服、食物、科學裝備與一套企鵝服裝做生動的演講。

中國之行

亨利去年年底首次到中國演講，訪問了上海、蘇州、南京一些學校，接觸3000名學生，講述自己探險南極的經歷和科研心得，並與他們交流。

Image caption 亨利在中國學校的演講受到歡迎

亨利在接受BBC英倫網專訪時表示，到中國訪問，並與眾多中國學生見面是非常好的經歷，也了解了很多關於中國文化和生活方式的種種。

「我接觸的中國學生都很友好和熱情，很願意參與進來，並且理解了我在演講中提到的科學對人類未來的關鍵性」，他說。

曾經在歐洲、美國、東南亞多國訪問的亨利覺得，中國學生比其他國家的學生更加注重自身教育，並且很清楚就業環境競爭激烈。

很多中國學生有機會穿上亨利探險服並試用科研儀器。「南極對很多學生來說就像另一個星球，把南極的一切帶到課堂中是很好的輔助學習」，他說。

印象深刻

亨利在普利茅斯大學讀書期間也接觸到很多留英華人學生，被他們的用功而所打動。

「留英華人學生有機會體驗原汁原味的英國文化，我希望他們能夠好好享受留學生活，因為這裏有很多可以學到的東西」，他表示。

除了在全球各地做演講，亨利還出版了《從大學到南極》（From University to the South Pole）一書，細述自己在南極的獨特經歷和挑戰。

他透露，自己正在學中文，而且在不斷進步。他還鼓勵華人學生努力學好英語。

亨利將於今年3月重返中國，與更多中國學生見面交流，讓更多年輕人了解自己的南極探險經歷。

（責編：顧垠）