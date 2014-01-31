英大學申請人數回升 男生成「弱勢群體」

Image caption 申請大學的男生人數不及女生。

最新數字顯示，申請英國大學的人數比去年同期增長4%，不過男生申請人數有所下降。

申請下個學年開學的大學課程的人數共達到58萬人，而去年的申請人數則為55.9萬人。

這其中包括申請大學的英國本土學生以及海外學生。不過這兩類人數都有所上漲。

來自北愛爾蘭的申請人數有所下降，除此之外，英國各地的申請人數都有所上漲。

18歲這個年齡組人群中有35% 申請上大學。UCAS表示，鑒於18歲學生的人口數量下降，因此英國這個年齡組的申請大學比例幾乎達到歷史最高水平。

男女差距

不過UCAS的數據也警告說，在上大學方面，男生開始成為「弱勢群體」，因為他們的申請人數不及女生。

英國高等院校聯合招生服務機構（UCAS）公布的數據顯示今年申請大學的女生人數比男生多出87000人。

UCAS的負責人瑪麗·克諾克·庫克（Mary Curnock Cook）表示，目前需要迫切解決「這個難以解決的差距」。

不受學費影響

之前很多人擔心2012年開始推出高昂的大學學費可能會讓很多人對大學望而卻步。

統計數字也顯示那一年的申請人數確實有所下降。然而現在看來，申請人數處於回升趨勢。

UCAS表示，來自英格蘭貧窮地區的學生申請大學比例幾乎是2004年的兩倍。

英國大學聯盟（Universities UK）的克拉克對於申請大學人數的上升表示歡迎。他指出，「2012年學費上漲沒有讓一些弱勢學生人數減少，這一點非常重要。」

周五公布的數據還顯示了申請大學的大齡學生的人數也有所恢復，不過申請人數還沒有恢復到2010年的水凖。

（編譯：林杉 責編：路西）