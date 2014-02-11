英國議員：學校不應僅是考試工廠

Image caption 英國議員：學校應加強學生的課餘學習活動。

英國議會的一個跨黨派小組表示，學校應該更注重培養學生的「品格和適應力」（character and resilience）。

英國議會社會流動性問題跨黨派研究小組和一個智庫CentreForum聯合提出的報告說，培養學生戰勝困難的自信、毅力和適應力應該成為各學校的「核心業務」（core business）的一部分。

這份報告得到了英國企業聯合會、一些高層政治家和政府的社會流動性顧問的支持。

報告的中心在於建議英國的學校需要避免在教育中只注重學生的學習成績。

該報告提出的建議之一是呼籲建立一項助學金，幫助弱勢群體家庭背景的兒童。

「軟技能」

報告認為，不論是在學校還是後來的工作中，取得成功的信念，堅持不懈和戰勝困難的素質都對抓住生活機遇有重大影響。

代表議會研究小組的泰勒女勛爵表示，有證據顯示，這些素質常被誤稱為「軟技能」，而它們確帶來實際結果。

「不論取得多少項中學會考（GCSE）的成績，一個人的性格會對人的一生取得的成就有重大影響。」

上周，英國政府教育大臣戈夫強調學校應該重視課餘活動，幫助學生全面發展。

英國教師聯合工會的秘書長布羅爾也說，教育不僅是知識和技能的輸送，也是個人的全面發展。

（編譯：立行 /責編：李莉）