劍橋學者呼籲增加招聘女性教授

Image caption 呼籲學者：現行制度對女性學者並不公平。

50多名劍橋大學學者呼籲改革程序、增加女性擔任教授。

這些學者說希望以可以評估更廣泛學識範圍、更「包容」的程序來解決目前女性教授比例偏低的情況。

目前英國的女性大學教授比例只有22%。

發出呼籲的學者說，招聘的程序應該包括教學能力、學術成就以及發表學術文章等等不同方面。

學者們在這封即將在《泰晤士報高教特刊》上發表的公開信中，呼籲研擬一個「不會只是對男性有利」的招聘程序。

這些學者表示，目前升為教授過於注重學術期刊上所發表的文章還有爭取研究預算等方面。

他們認為還應該考慮在授課、管理等等方面的學術貢獻，如此較能讓女性也可以得以升遷。

劍橋大學平權推動委員唐納教授說，從劍橋大學就126名女性學者最近所作的評估來看，「的確應該如此」。

唐納教授說，女性學者在比較廣泛的範圍表現不錯，但是在現行制度下卻很難得到認可。

根據英國高等教育統計局2012-2013年度的數字，英國高教的教職員有45%是女性，但是教授當中卻有78%是男性。

而女性申請就讀大學本科的比例則高過男性，根據UCAS大學及學院招生服務中心的最新數字，大學本科新生當中58%是女性。

（撰稿：威克，責編：李莉）