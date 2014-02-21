英國宣佈中國高校與羅素集團合作計劃

Image copyright Reuters Image caption 奧斯本在香港英商會發表講話說，他想加強英國與中國的學術聯繫，並鼓勵更多的學生前往英國讀書。

英國財政大臣喬治·奧斯本周四（20日）宣佈了一項中國主要高校與代表英國一流大學的羅素集團之間的合作計劃。

奧斯本在香港英商會向商界領袖發表講話說，他想加強英國與中國的學術聯繫，並鼓勵更多的學生前往英國讀書。

「現在我們每年已經有超過10萬名中國學生在英國學習。」他說。「今天，我可以宣佈一項新的合作計劃，把中國主要的大學與英國大學組織羅素集團聯繫在一起，共同對付我們面臨的關鍵挑戰。」

羅素大學集團（The Russell Group）成立於1994年，由24所英國一流的研究型大學組成，包含了著名的劍橋、牛津和倫敦大學「金三角」名校，代表著英國最頂尖的大學。

他們皆由國家資助，其目的是要代表這些機構的觀點、游說政府國會、提出研究報告來支持他們的立場。

羅素集團

羅素集團名稱的由來，是因為最初的20所院校的校長，每年春季固定在倫敦羅素廣場旁的羅素飯店舉行研究經費大會而得名。

該集團特別關注的是如何提高研究經費、增加學校收入、招聘最優秀的教職員與學生、降低政府干預及提倡大學合作等。

目前尚不清楚，哪幾家中國高等學府將參加這一合作計劃，但據信中國大陸包括北京大學、清華大學在內的9校聯盟（the 「C9 League」）的研究型大學以及香港的名校都將參與其中。

羅素大學集團的秘書長溫迪·皮亞特（Wendy Piatt）說，與中國大學合作的目的是「應付諸如公共醫療和可持續性城市等全球範圍的挑戰。」

「中國和英國面臨許多相似的問題，如果我們想要有效地應付這些21世紀的挑戰，國際合作是必須的。」她說，「中國在研究和創新方面投資很多，這使得他們的主要大學排名不斷上升，而且取得更多的學術成果。」

根據英國高等教育統計局的最新數據，在2012/2013學年就讀英國高校一年級的中國大陸學生的人數比上一學年增長了6%，從53,525上漲到56,535。

在同一學年裏，來自香港的學生人數上升了18%，從5,320人增加到6,305人。

2012/2013學年，在英國高等院校就讀的中國和香港學生總數是98,805。

（編譯/責編：尚清）