「英國移民政策造成印度留學生減少」

Image copyright Reuters Image caption 英國降低移民政策造成印度留學生減少。

英國大學部長威利茨（David Willetts）說，政府降低移民的政策對印度留學生有很大的負面影響。

威利茨說，儘管首相卡梅倫特別對印度澄清，表示英國仍然歡迎留學生，但是來英國的印度留學生還是大幅減少。

他說，英國政府希望將淨移民人數控制在10萬以下的政策，在印度受到媒體廣泛的負面報道。

統計顯示，2011年至2012年，來英國的印度留學生人數減少了38%。

但是同一期間，來英國的中國留學生人數不但沒有減少，還逆勢成長。

對比結果

威利茨說，這個對比結果顯示「問題不在英國政府政策上」，而是這個政策在海外是「如何被媒體報道，如何被人們理解的」。

英國首相卡梅倫去年訪問印度時特別表示，「真正」要來英國留學的印度學生人數沒有上限。

他呼籲人們「冷靜看待」英國政府降低淨移民的政策。

他還說，向申請英國學生簽證的留學生征收3,000英鎊押金，如果逾期停留就不能退還，這種做法不適當。

此一學生簽證押金政策現在已經取消。

（編譯：友義 責編：尚清）