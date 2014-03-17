大公司在職培訓計劃引起大學擔憂

Image caption 戴維爵士強調上大學從長遠看對就業有利

英國雷丁大學校長戴維·貝爾（David Bell）爵士對媒體發表談話說，一些大公司從英國的中學畢業生中招收在職培訓雇員，對高等教育體系構成嚴重威脅。

戴維爵士說，對許多18歲的中學畢業生來說，直接進入大公司帶薪接受培訓，又能避免欠下大學貸款債務，這是一個非常誘人的選擇。

在戴維爵士發表上述談話之前，有報道顯示一些大公司直接招收中學畢業生，在支付工資的情況下提供自己安排的培訓，允許這些年輕人獲得學位水平的資質。

據報道，這樣做的大公司包括英國航空公司、英國鐵路公司、沃達豐和西門子，等等。

新技術和互聯網

曾經在英國教育部擔任高級職務的戴維爵士說，許多人認為現代技術的發展和互聯網教學是大學目前面對的最嚴峻挑戰，但是他認為更大的挑戰是這項18歲帶薪培訓計劃。

英國教育部官員堅持表示，在一位成年人的整個就業生涯中，獲得大學學位的人平均比中學畢業生要多收入10萬英鎊。

但戴維爵士指出，許多中學畢業生認為，18歲就能進公司，肯定不用為上大學而負債，幹到大學畢業可能會比剛進公司的大學畢業生佔據更有利的位置，這非常有吸引力。

他說，面對直接招收中學畢業生計劃構成的挑戰，大學必須努力證明攻讀大學學位是一項值得的投資，對未來的長期就業有利。

（編譯：躍生 責編：路西）