英學者亞洲行程劇增 旅遊業者受惠

Image copyright PA Image caption 英國大學的教職員前往亞洲的次數越來越多。

由於英國大學擴大亞洲的業務，學者們前往亞洲的行程也大增。

英國的TMC旅行社說，與前一年相比，英國學者前往亞洲的行程增加了1/4。

這些與學術有關的旅行大部分是代表英國幾所知名大學到中國、星加坡和馬來西亞的。

這些學術旅行絕大部分是與工程、建築、醫學還有招生等部門有關。

該旅行社表示，造成這種現象的兩個原因是英國大學「有很強的意願，擴大在亞洲的業務」，還有就是「需要符合效益的旅行安排」。

據稱，現在許多大學在學術旅行上有相當嚴格的限制，要求安排必須「價廉物美」。

由於需要專業的比價和詢價，因此學術旅行使得旅行社的業務大增。

（撰稿：威克 責編：尚清）