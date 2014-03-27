幫孩子學算術 手勢比木塊更有效？

Image copyright other Image caption 研究表明，用V字型手勢幫助演算小學的算術題，有助於培養孩子抽像概括的能力。

研究表明，教算術時用抽像手勢可以幫助學生理解、掌握數字的內在規律。

美國心理學家說，8歲學童手、腦並用，可以加深對算術的理解。

如圖所示，手勢有助於孩子們學算術時概括提煉。

一個公認的觀點是，孩子們通過身體活動和做手勢，可以用肢體語言表達自己的意思，這有助於促進學習。

發表在《心理科學》雜誌上的研究報告在這個基礎上進一步提出，從幫助學習算術的角度看，抽像手勢可能比借助教學輔助用品（如彩色木塊等）更有效。

報告認為，用抽像的手勢可以幫助孩子們鍛煉概括、提煉、歸納的能力，而通過挪移教學物品學算術時，孩子們的注意力容易集中在物品的表面特徵和問題的表象。

報告作者指出，這項研究首次提供了手勢有助於解題和鍛煉抽像概括能力的證據。

像算術題演算等行為的內在規律，如果能用象徵性圖標或手勢表達，就更容易被孩子們理解、掌握。

（編譯：郱書 責編：李莉）