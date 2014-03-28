英國教育部：學前班學生需考試

Image caption 政府說水平測試是為了評估剛入學的4、5歲學童的能力。

英國教育部證實，英格蘭小學從2016年開始將對學前班的學生進行基礎水平考試。

教育部說，實施針對小學學前班的水平測試是為了評估剛入學的4、5歲學童的能力。

一些尖子小學可以選擇不進行這項水平測試，但它們必須有能力使學生在未來關鍵階段（Key Stage）的考試中達標。

教育部說，這項測驗可以提供每個兒童在正式開始接受教育時的能力基線。

測驗的結果而後將用來衡量學生在整個小學教育階段所取得的進步。

這一學前班測驗的具體內容目前還沒有正式公布。

不過，英國學前教育聯盟的負責人利奇表示，該組織對學前班兒童進行基礎水平考試深感憂慮。

利奇說，這一政策的制定者看來完全沒有考慮童年的價值，沒有考慮兒童需要玩耍、探索和感受他們所成長的世界的最基本權利。

編譯/責編：李莉