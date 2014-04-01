測試顯示英國學生解決問題能力良好

Image copyright pisa Image caption 看來英國學生解決實際問題的能力並不太差

經濟合作與發展組織（OECD）星期二（4月1日）公布了「國際學生能力評估計劃」（Pisa）「實題解答」項目的最新測試結果，英國學生的成績遠好於先前公布的數學、科學和閱讀測試成績。

國際學生能力評估計劃是經濟合作與發展組織組織主持的一項對全世界15歲學生學習水平的測試與評估計劃，每三年進行一次，最初包括數學、科學與閱讀三項內容，2012年首次引入了實題解答項目。

中國的上海市從2009年開始代表中國大陸地區參加這項測試評估，在2009年和2012年連續兩屆獲得數學、科學和閱讀三個單項和總分第一名，引起國際間關注。

經濟合作與發展組織在2013年12月公布了2012年度數學、科學和閱讀的測試結果，並且在今天公布了實題解答結果。

實題解答項目不同於數學、科學和閱讀等項目的理論測試，而是試圖檢驗學生使用自己的知識解決實際問題的能力。

例如，考卷可能給學生提供有關不同火車票的一系列信息，最後要求學生制訂一個最省錢的旅行計劃。

名列第11位

在先前公布的2012年度數學、科學和閱讀評估結果中，英國學生分別名列第26、20和23位。

但是，英國學生解決實際問題的能力令人鼓舞，在實題解答項目中獲得了名列第11位的成績。

與此同時，中國上海學生這一項目的成績列第6位，與名列首位的數學、科學和閱讀成績形成對照。

人們注意到，在這個測試項目中名列前茅的仍然是亞洲國家，前7名分別是新加坡、韓國、日本、澳門、香港、上海和台灣。

英國中小學校長聯合會主席萊特曼（Brian Lightman）形容英國學生獲得的成績是一個好消息，他說，畢業生需要學好數學和英語這些核心課程，但他們同樣需要應用這些知識，解決複雜的問題。

英國教育部的一位發言人說，應該注意到，在數學、科學和閱讀方面成績優秀的學生，如新加坡、上海、香港和韓國的學生，他們解決問題的能力依然是最強的。

（編譯：躍生 責編：尚清）