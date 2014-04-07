倫敦泰晤士河年度船賽 牛津輕取劍橋

Image copyright Getty Image caption 牛劍年度划船賽，牛津隊大優勢勝出

年度牛津劍橋大學賽船隊之間的傳統划船賽周日（4月6日）在倫敦河段泰晤士河面舉行，結果牛津隊明顯優勢擊敗劍橋。

這是牛津7年來第5次奪標。

牛津與劍橋兩所著名大學之間的划船比賽歷史悠久，今年是第160屆。

賽前牛津已被普遍看作大熱門。

今天比賽開始五分鐘雙方發生一次衝撞，之後牛津即處於領先地位。

雙方選手船槳互撞，劍橋一名選手出位、幾乎落水，牛津充分利用優勢超出。

Image copyright Getty Image caption 縱觀歷史，劍橋依然領先

縱觀歷史，劍橋依然領先

最後，牛津以11船身的優勢獲得勝利。這是1973年以來獲勝一方優勢最大的一次。

比賽結束後，劍橋迅速提出抗議，但是，被裁判拒絕。

牛津船隊共有三名奧運選手：2008北京奧運上的加拿大金牌得主霍華德（Malcolm Howard）、2012倫敦奧運英國銅牌得主盧魯迪斯（Constantine Louloudis）以及新西蘭選手烏魯（Storm Uru）。

Image copyright Getty Image caption 划船賽吸引大批觀眾

牛津劍橋划船賽自從1829年起開始舉辦，截至今年為止，劍橋獲勝81次，牛津78次，還有一次雙方戰平。

划船賽吸引大批觀眾。

（編譯：蘇平 責編：晧宇）