倫敦泰晤士河年度船賽 牛津輕取劍橋
- 2014年 4月 7日
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年度牛津劍橋大學賽船隊之間的傳統划船賽周日（4月6日）在倫敦河段泰晤士河面舉行，結果牛津隊明顯優勢擊敗劍橋。
這是牛津7年來第5次奪標。
牛津與劍橋兩所著名大學之間的划船比賽歷史悠久，今年是第160屆。
賽前牛津已被普遍看作大熱門。
今天比賽開始五分鐘雙方發生一次衝撞，之後牛津即處於領先地位。
雙方選手船槳互撞，劍橋一名選手出位、幾乎落水，牛津充分利用優勢超出。
縱觀歷史，劍橋依然領先
最後，牛津以11船身的優勢獲得勝利。這是1973年以來獲勝一方優勢最大的一次。
比賽結束後，劍橋迅速提出抗議，但是，被裁判拒絕。
牛津船隊共有三名奧運選手：2008北京奧運上的加拿大金牌得主霍華德（Malcolm Howard）、2012倫敦奧運英國銅牌得主盧魯迪斯（Constantine Louloudis）以及新西蘭選手烏魯（Storm Uru）。
牛津劍橋划船賽自從1829年起開始舉辦，截至今年為止，劍橋獲勝81次，牛津78次，還有一次雙方戰平。
划船賽吸引大批觀眾。
（編譯：蘇平 責編：晧宇）