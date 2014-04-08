約克公爵批英教育過度重視大學文憑

Image copyright PA Image caption 約克公爵不滿英國教育制度「偏向」大學文憑的現實

英女王次子約克公爵（Duke of York）在一次報刊編輯年會期間發表講話稱，英國的教育制度過度傾向於將年輕人引導進入大學系統，不利於教育的全面健康發展。

他批評說，這種大學文憑至上的傾向進一步加劇了「唯文評論文化」（degree-for-all culture）的惡性循環。

約克公爵指出，英國的教育系統應該能夠給與來自各方各面的年輕人不同側重面的教育，為國家長久的繁榮培養出多方面的有用之才。

鼓勵職業教育

他還指出，教育應該更好地與就業掛鉤；雇主也應該自問，是不是雇用一個有大學文憑的人就一定最好。

約克公爵說：「不是每個人都必須上大學。我們必須鼓勵求學的年輕人探尋其它路徑。」

他告訴與會的各大報刊編輯說，媒體有義務宣傳教育多元的益處，並鼓勵更多公司企業不要只看大學文憑，而應該多招錄那些接受過專科職業培訓、擁有實際能力的年輕人。

約克公爵還對一些英國報業集團積極開展學生實習項目表示了讚賞。

（編譯：晧宇 責編：尚清）