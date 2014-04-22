調查：競技體育讓英國學生感到困擾

Image copyright BBC World Service Image caption 很多家長表示如果運動沒有競爭元素，他們將失去觀看比賽的興趣

將近三分之二（64%）的8到16歲的受訪者表示，如果輸贏不再被納入考量範圍，他們將會「鬆一口氣，不再被困擾或者是更加開心。」

但是，22%的家長表示如果運動沒有競爭元素，他們將失去觀看比賽的興趣。

由板球俱樂部Marylebone Cricket Club以及慈善機構「閃耀的機會」（Chance to Shine）開展的聯合調查分別採訪了1000名兒童及家長。

雖然有84%的孩子表示經歷輸贏很重要，但是調查顯示很多孩子更希望體會做運動的樂趣或不想時時感受到威脅。

少一些焦慮

在被問到如果運動中去除輸贏元素後受訪者的感受，30.3%的受訪者表示「只要我能玩我不在意這些」， 五分之一的受訪者稱「我不會受到這個干擾」， 十分之一受訪者表示「這會讓我少一些焦慮。」

該慈善組織的主要負責人瓦西姆·漢（Wasim Khan）說：「我們希望教給孩子運動中競爭和公平的重要性，讓他們看到這些可以給他們的生活帶來好處。」

調查還顯示，89%的8到16歲的孩子家長認為體驗體育競爭中的輸贏對孩子「重要」或者「很重要」。

望子成龍的父母

約有86%的受訪兒童說 ，他們感覺有些家長關心比賽的勝利比關心自己的孩子還多。

家長和孩子都認為學校運動中最重要的是團隊合作和鍛煉。

今年2月，英國政府承諾給予小學每年1.5億英鎊的體育資金用來支持恢復體育在學生課程中的重要地位。

Chance to Shine慈善機構正在發起強調競技體育和公平競爭的重要性的活動。

教練將對來自5,500所公立小學的420,000孩子進行體育訓練。

（編譯：趙欣悅 責編：尚清）