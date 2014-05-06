大學生：申請貸款 時不我待
- 2014年 5月 6日
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英國學生貸款公司提醒大學生，應該現在就開始申請貸款，否則有可能開學後數周無法提款。
根據學生貸款公司的數據，去年有超過三分之一的英格蘭大學生錯過了申請的最後期限，有些人甚至等到開學時才申請。
公司警告，每個學生貸款申請都需要六周的時間才能處理完。
公司業務主管羅斯說，有些費用，比如宿舍、交通和課本等，需要一開始就付清。如果申請貸款不及時，學生可能無法負擔這些費用。
學生貸款公司說，英格蘭去年有7萬名大學生等到10月或11月才開始申請貸款。
很多學生可能想等到8月份拿到A-level考試成績並確定上哪所大學之後再申請貸款。但公司發言人說，他們應該現在就開始上網申請，可以用第一志願學校的有條件錄取通知書來申請。申請者還須盡快提交所需信息，包括父母的財政狀況。
今年，學生貸款公司將處理超過一百萬個貸款申請。這也是該公司第一次處理威爾士學生的貸款申請。
英格蘭和威爾士大學新生的貸款申請必須在5月內提交，其他學生須在6月底前申請。
（編譯：秦川 責編：白墨）