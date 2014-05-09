英一中學校長因「做愛門」錄像被停職
- 2014年 5月 9日
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威爾士一位中學校長及一名教工因涉嫌「做愛門」錄像爭議而被校董會停職。
威爾士斯旺西市的Ysgol Gyfun Bryn Tawe中學的校董會說，在接到了一項投訴後，對校長丹尼爾和另一名教工作出停職決定。
該校的學生將一段錄像上傳到社交媒體上。錄像畫面顯示校長辦公室的大門，並能聽到門後傳出的似乎是做愛的叫喘聲。
該校董事會負責人格魯夫德說，他們接到投訴後，對校長和一名員工作出停職的決定。
他說，校董會正在與地方教育主管一起進行進一步的調查。
他強調，學校一切照舊運轉正常。
（文字：白墨 /責編：董樂）