監護人十字路口，向左？向右？

Image copyright Getty Image caption 監護人除了簡單的保證孩子安全外，還需要懂得如何培養和教育孩子。

直到幾年前，來英國讀初高中的孩子相對較少。在申請大學時，出國早的孩子和上大學才出國的孩子相比，有天然優勢：一方面他們已經過了語言關，另一方面他們也更適應英國的教育模式。

但現在情況變了。來英國讀初高中的孩子越來越多，出國早、語言好，已經不是絕對優勢。要想得到優勢，就需要孩子在其他方面有與眾不同的能力。因此，對監護人的要求也提高了：監護人除了簡單的保證孩子安全外，還需要懂得如何培養和教育孩子。

從後勤到育人

我認為一個孩子要想在英國全面發展，需要從監護人的指導和幫助。大致來看，監護人有四種角色：

其一，保證孩子的身心安全：這是監護人最基本的職責。

其二，指導孩子的學習生活，幫助孩子解決困難：監護人需要對英國的教育體制以及各階段的學習要求有深入、全面的了解，在孩子遇到學習和生活困難時具備指導孩子的能力，包括在選課、升學、轉學時全面、凖確地指導孩子。在必要時也需擔任心理諮詢師的角色。

其三，幫助孩子定位未來的發展目標，指導孩子如何達到該目標：除了學校組織的學習和課外活動以外，安排學生參加篩選出有含金量的活動（包括實習），有效利用假期，為進入著名大學和選擇適合自己的專業打基礎。這就需要監護人有豐富的社會資源，從而幫助孩子廣泛接觸英國社會。

Image copyright Getty Image caption 教育形勢的變化，對監護人的要求從傳統的後勤角色已轉變為育人的角色。

其四，幫助孩子懂得如何做人：監護人作為孩子的英國家長，需要以身作則，成為孩子的學習榜樣。

可見，教育形勢的變化，對監護人的要求從傳統的後勤角色已轉變為育人的角色。

實例分析

有一個寧波女生學習一直不錯，但中考失利，從此情緒低落，出現了抑鬱傾向。之後她的學習成績也一路下滑。

孩子的家長非常擔憂，想讓她換一個學習環境，選擇把她送到英國讀書。家長找到我們的一位老師，就如何讓孩子重新建立自信心方面諮詢了這位老師的意見，同時也請她擔任孩子的監護人，幫助孩子在英國找到自己的位置。

考慮孩子中考後學習成績一路下滑，這位老師（即孩子的監護人）幫助她申請了一所排名並不十分靠前的高中，並和校方溝通了孩子的情況。學校認為首先應在建立自信方面著重幫助她，和相關的老師打了招呼。這個女生的學習基礎還是很不錯的，通過學校、監護人和家長配合和指導，才過了一個學期，她的成績就屬於年級裏的佼佼者了。

然而這時這個女生又有了新的想法。她開始覺得這個學校不夠好，班裏的同學不夠努力，提出要轉學。但在英國，A levels期間轉學基本上是不可能的，因為這兩年是一個完整的課程，幾乎沒有一所學校會接受插班生。

家長在和監護人溝通後也覺得轉學不可行。但是孩子特別堅持自己的想法，怎麼說都不聽，家長擔心這樣的狀態會影響孩子的學習。在這種情況下，監護人安排了一次會議，由校方、監護人和家長就孩子的情況進行溝通和探討。

會議後，監護人從以下幾個方面和孩子溝通想法：

她在來到英國後學習成績直線上升，除了她自己的努力之外，與校方的幫助和輔導也是分不開的。在這所學校，她已經熟悉了老師和學習環境，但是如果要換一所高中，她又要面臨重新適應新環境。在換了新環境後，她是否可以立刻適應那裏的學習生活並繼續保持成績名列前茅，還是一個未知數。在即將申請大學這樣的關鍵時期轉學，風險非常大。

此外，在申請大學的時候，大學考察的是每名學生本身，而不是她所在的高中。她現在需要考慮的是取得好成績，被名校錄取，不要被環境影響。

還有，要學會和不同的同學交往，再堅持自我的前提下，要學會適應環境，這需要把自己變得更強大。

孩子聽取了監護人的意見，繼續留在學校努力學習，最終順利被帝國理工錄取，後又考入LSE，研究生畢業後順利進入英國蘇格蘭皇家銀行工作。

值得一提的是，在很多情況下監護人需要明銳的洞察力和良好溝通能力，且溝通效果常常要比家長有效。因為監護人畢竟不是父母，孩子通常會把他們的想法當作第三方的公平意見看待。

解碼『監護人』

監護人走到十字路口，家長為孩子找監護人，是找後勤，還是找好老師？

『監護人』一詞是由guardianship翻譯而來的。如果是英國當地學生，通常父母就是監護人。所以簡單地說，監護人其實就是家長。在考慮監護人的角色時，只要想一想家長應該在孩子的教育起什麼樣的作用，答案就很清楚了。

直到幾年前，由於小留學生數目有限，大家對『監護人』這一概念的認識並不完善，更多的是從滿足英國相關法規的要求方面考慮，找一個監護人。而現在，隨著小留學生的普遍化，對監護人的需求也增多，對這一職業的要求也會有越來越清晰的定位。

延展閱讀： 留英新形勢下的解析（一）：選擇專業

留英新形勢下的解析（二）：小留學生

留英新形勢下的解析（三）：入學考試

留英新形勢下的解析（四）：就業難題

（責編：友義）

本文作者王婧從國內高中直接考入牛津大學攻讀經濟學和管理學學士學位，畢業後進入四大會計事務所工作，後投身教育行業。《走進牛津》一書作者，現負責「劍橋媽媽和牛津女生的GATE學習計劃」項目。

本文屬作者個人觀點，不代表BBC立場。

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