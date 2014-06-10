英國政府呼籲學校弘揚英國價值觀

Image copyright BBC World Service Image caption Park View是受到特別管理的學校之一

在英國教育監管機構Ofsted發表一份有關一些英國學校受狹隘宗教思想影響的報告之後，英國首相卡梅倫表示支持在學校倡導英國價值觀的計劃。

卡梅倫說，這樣的計劃將會受到英國人民的「壓倒性支持」。

英國教育標凖局（Ofsted）此前對英國中部伯明翰地區的21所學校進行了調查，發現一些學校存在著恫嚇的氣氛，以及以狹隘宗教信仰為基礎的思維。

Ofsted的調查報告還說，這些學校還存在著操縱員工任命和濫用學校經費的問題。

Ofsted最後決定，對21所接受調查學校中的5所實施特別管理，並且責令另外10所學校做出改進。

英國教育大臣戈夫（Michael Gove）就此提出建議，要求所有學校都要弘揚英國價值觀。

穆斯林家長

他說，「絕大多數的英國穆斯林家長都希望自己的孩子在敞開校門的學校裏而不是在思想封閉的學校裏長大，我們必須代表他們採取行動。」

戈夫要求英格蘭所有2萬所中小學都要「弘揚英國價值觀」，這包括堅持英國的民事和刑事法律、宗教包容精神、個人自由、反對性別歧視等等。

他同時表示，學校將禁止教師邀請極端主義者到學校發表演講。

英國首相卡梅倫說，他希望教育大臣戈夫為英格蘭學校提出的建議將被列入全英國學校的教育大綱。

戈夫還宣佈，英國教育標凖局Ofsted今後將對學校採取未經事先通知的突襲式檢查。

（編譯：躍生 責編：李莉）