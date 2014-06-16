調查稱英國大學生請家教人數上升

Image copyright Getty Image caption 調查顯示，很多大學生每周只有六個小時的上課時間。

調查顯示，尋找家教幫助的大學生人數創歷史新高。

長期以來，家教補習似乎都是中小學生為了凖備中考和高考而使用的字眼。然而國際家教組織（Tutors International）做出的調查顯示，大學生尋找家教的人數比以往任何時候都多。

1999年創立這個機構的考勒（Adam Caller）表示，大學生詢問家教的人數增多原因有很多， 其中包括師資質量差，也有時是因為在學校受欺負問題。其它原因包括學生存在學習障礙，也有些人認為自己在最後一年需要推動力。

很多本科生和研究生請家教和中學生找家教的原因非常類似。比如：

在學校受到欺負或者被邊緣化

有閱讀障礙，運動障礙和計算障礙

有課堂紀律問題讓學生落後於他人。

缺乏老師或者學校的學業幫助。

因特殊原因缺課而導致成績落後，需要補課。

學生在難度較大的學科上需要幫助。

那麼大學生尋找家教是否主要因為沒有從大學本身獲得足夠的學業幫助呢？

考勒表示，這很有可能。他說：「在我看來，很多大學生的水平比以往都低。難道這和大學生請家教來幫助拿到學位的情況只是巧合嗎？我覺得不是。」

他還指出，「很多學生對我說他們每周有時只有六個小時的上課時間。這對於入學新生來說，可能不錯，但是對於最後一年的畢業生來說，卻是讓人擔憂的事情。」

考勒還說：「他們本以為，大學的導師會交給他們所有的專業知識，但是大多數情況卻並非如此。所以學生們開始尋找職業家教來幫助他們加強自己的專業知識。有些學生是因為家長的壓力才選擇了某個專業，比如商業科目，那麼家教就可以幫助讓學生對科目感興趣，並把每個知識點弄清楚。」

國際家教組織是為所有年級組學生提供家教的組織。

（編譯：林杉 / 責編：尚清）