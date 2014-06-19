威爾士擬建備考中心助學生進頂尖大學

Image copyright PA Image caption 威爾士學生申請牛津劍橋的成功率偏低

由英國政府前威爾士事務大臣默菲（Paul Murphy）主持撰寫的一份報告指出，威爾士學生申請就讀牛津大學和劍橋大學的成功率低於英國平均水平，他同時提出了一項解決方案。

默菲是牛津大學歷史系畢業生，被英國威爾士地方政府任命為牛津劍橋事務大使，並受威爾士地方政府委托完成了這份調查報告。

默菲的調查發現，威爾士學生申請就讀劍橋大學的成功率為22.6%，低於27%的英國平均水平。

與此同時，威爾士學生申請就讀牛津大學的成功率為17.3%，也低於23.6%的英國平均水平。

報告說，造成這一結果的原因主要是威爾士學生的大學預科成績不夠好。

備考中心

他建議在威爾士建立12個備考中心，幫助威爾士的優秀生凖備入學考試，以便能夠進入英國的頂尖大學。

英國政府教育部已經對默菲的建議做出積極回應。英國教育部次官劉易斯（Huw Lewis）表示，他會全面考慮這項建議，立即建立一個試行的備考中心。

劍橋大學對默菲的建議表示歡迎，並稱將儘自己所能為備考中心提供幫助。

威爾士曾經在2012年為凖備申請就讀劍橋大學的學生設立過一個備考中心，召集的學生來自於威爾士城市斯旺西的七所中學。

（編譯：躍生 責編：李莉）