英國設立數學教學樞紐以期提高學生成績

Image copyright Image caption 英國15歲的學童在數學成績上卻上海學生落後兩到三年。

英國政府設立一系列數學教學中心幫助學童提高成績，與數學成績優異的亞洲學生競爭。

據英國教育部稱，在現有學校和學院內設置的32個數學「樞紐」（maths hubs）將引用「具有亞洲風格的融會貫通」的數學教學方法。

它說，這些中心將為小學數學和其他科目提供專業學科教學方法，為教師共享網上教案、日常數學課、家庭作業以及輔導和指導，如加減法、長乘法、除法和乘法表等數學技巧。

這個耗資一千一百萬英鎊的項目是由上海師範大學與英國全國卓越數學教學中心的學者共同開發的。

英國教育部已經宣佈，大約50位中國數學老師將來到英國傳授數學教學經驗，他們將在這些新的數學中心工作。

教育部次官伊麗莎白·特拉斯說：「沒有任何理由英格蘭的孩子無法在數學方面達到與那些在日本、新加坡和中國的孩子相同的標凖。我們英國在這方面投入的資源遠遠超過這些國家，我們有最好的一代教師。但我們的孩子到15歲的時候在數學成績上卻比人家落後兩到三年。」

「我們必須從這些高成就的國家學習系統化的做法。數學『樞紐』將把這種做法帶到全國各地，所有各學校都將受益。」

她補充說：「數學對一個孩子的前途來說是最重要的一個學科。它能夠幫助學生在將來掙高薪、不受失業威脅。學好數學能讓你走遍天下，並向你開啟數十種職業的大門。」

最近的國際測試顯示，中國上海和其他一些亞洲國家在全球數學成績上處於領先地位。

經濟合作與發展組織（OECD）在去年12月公布了2012年國際學生測試項目（Pisa）的結果。

全球各地有超過50萬的15歲的學生參加了這次測試。結果發現，英國在數學成績上以494的平均分名列第26位，與捷克、法國和挪威相近。但卻遠遠落後於其他領先的國家和地區，包括上海、新加坡、香港、韓國和日本。

今年早些時候發表的一組新的分析數據顯示，上海和新加坡的清潔工的孩子在全球數學測試中取得的成績超過了英國的醫生和律師的子女。

（編譯/責編：尚清）