商家警告：英太多孩子「終生缺乏技能」

Image copyright Getty Image caption 報告說，求職者的基本技能如此之差，四分之一的公司不得不為他們舉辦培訓。

英國工業聯合會（CBI)警告說，大量的英國青少年離開學校時缺乏技能，威脅英國經濟發展。

英國工業聯合會的報告說，太多的學生離開學校進入就業市場時，缺乏最基本的語文、算術和交流技能。

他們自我管理能力差，服務客戶的意識低。

CBI的報告說，過分重視考試、考分意味著許多青少年在實際生活中不適應，使得許多公司缺乏合適的雇員。

這份報告是基於對300家企業公司的調查作出的。

報告說，求職者的基本技能如此之差，四分之一的公司不得不自己為他們舉辦培訓。

CBI呼籲對英國的教育制度進行重大改革，以確保年輕人為就業做好更充分的凖備。

政府說，他們已經就商界提出的擔憂作出了相應的改革。

比如，增加學徒、實習的數量以及要求那些到16歲時沒有取得應有成績的學生繼續留校兩年學習英語和數學。

（編寫：白墨 責編：路西）