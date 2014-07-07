報告：英國大學畢業生工作機會增12%
- 2014年 7月 7日
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最新公布的報告顯示，英國大學畢業生就業市場狀況明顯好轉，公開招聘的工作職位數量增12%。
題為《佼佼者》（High Fliers）的這份報告顯示，調查發現英國頂級雇主今年招聘畢業生人數超過預計。
這一增幅為四年來最大。2007-09年期間，面向大學畢業生的招聘職位破先例地減少了23.3%。
不過，自2007年以來，英國大學畢業生人數也增加了85,000，每年畢業求職總人數達到365,000人。
報告指出，這意味著需要更多針對畢業生的就業機會。今年每一個職位平均有39人競爭。
今年招聘畢業生最多的是頂級會計事務所和專業服務公司。
不久前，英國高等教育統計署公布的數據則顯示，去年畢業的英國和歐盟學生中，近20,000人畢業半年後仍沒有找到工作。
（編譯：郱書 / 責編：尚清）