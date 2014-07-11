英國大學申請人數上漲 女生多於男生

Image copyright uni Image caption 今年申請英國大學課程的人數增多。

數據顯示，今年申請英國大學課程的人數增多。

大約65.9萬學生在6月底之前申請了大學課程，比去年同期人數增長4%。

英國申請大學和學院的截止日期為6月30日。 而在此之後一些學校沒有招滿的名額將會在高考成績公布之後才會分配。

英國高等院校聯合招生服務機構（UCAS）的數據顯示，在英格蘭、威爾士和蘇格蘭的申請大學人數分別增長了3%、2%和3%。北愛爾蘭的申請人數變化不大。

另外來自歐盟其它成員國的申請人數也增長了5%，而非歐盟的學生申請人數則上漲6%。

女生多過男生

最新數據還顯示，申請大學的女生人數高於男生。公平就讀高等教育組織的負責人埃伯頓教授（Les Ebdon）表示，「這是令人振奮的消息。」

他說，「申請者清楚認識到到高等教育的重要性，將踏上可能改變生活的旅程。

埃伯頓還指出，「與此同時，我們的經濟和社會也會因為有更多學歷高的畢業生也受益。

英國大學組織（Universities UK）的執行總裁丹德里奇（Nicola Dandridge）表示，「今年有更多學生申請大學讓人受到鼓舞，這顯示人們更加認識到上大學重要性，以及給人們的生活和經濟帶來很積極的影響。」

他說，「並不是只有年輕人才擁有申請大學的機會，很多其他年齡組的成年人同樣有機會。看到申請大學的成年人數量同比增加9000人，這是一個極好的消息。」

（編譯：林杉 / 責編：路西）