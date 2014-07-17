英校長對中國家長說：孩子比成績更重要

Image copyright BBC World Service Image caption 湯姆林森校長的信在社交網站上被轉發了無數次

昨天，英國小學校長湯姆林森（Rachel Tomlinson）那封寫給學生的信走紅中國社交網站。今天，她向BBC英倫網記者轉達了給中國家長的話：你的孩子比考試成績更重要。

「我想對中國家長說，我們要記住，孩子要比考試成績更重要；我們在關注考試成績的同時，還要慶祝孩子所取得的一切，」她對BBC英倫網記者說。

當湯姆林森校長聽到她的那封信在中國社交媒體上被數千次轉載時，她十分驚訝。「這只是我們每天工作中的一部分，沒想到會有那麼多關注。」

其實，不僅是在中國的社交網站上，這封信也被英國媒體大幅報道。近期，剛剛卸任的教育部長戈夫（Michael Gove）強調分數的教育政策引發許多家長不滿。昨天，英國教育部在被記者問及這封信時說，「不予置評。」

Image copyright Rachel Tomlinson Image caption 湯姆林森校長：「你的孩子比考試成績更重要」

湯姆林森對BBC英倫網記者說，她的學校今年沒有來自中國的學生，但幾年前一位四年級中國女生給她留下了很好的印象。「她很勤奮，也很聰明，」她說。

「不應只有應試」

湯姆林森說，教育的根本是挖掘人的潛力，這是不能通過標凖化考試來衡量的。「雖然考試成績也很重要，因為這決定孩子的升學，但他們的一生不只有應試。」

湯姆林森校長在她的那封信中寫道，「你們贏得朋友信賴，不管環境多枯燥，只要有你們的笑聲，就會升輝，他們還是不知道。他們不曉得你們寫詩、唱歌、參加文體活動、思考未來或者下學後照顧弟弟妹妹。」

在微博上，人們對英國老師的這封信也有許多評論。一些家長認為，誰都知道孩子的全面發展很重要，但殘酷的競爭環境，迫使孩子和家長注重考分。「別忘了，你現在是在中國…暑假作業做了嗎？期末考試考得怎麼樣？」一名叫@璐茜法的網友說。

但更多網友對湯姆林森老師的這封信表示讚賞。「這才是真正的多樣性人才教育理念，」一位名叫@駱駝小姑娘的網友說，「國內的『德智體美勞全面發展』弱爆了。」