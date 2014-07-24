留英解析：ETS弊案或將波及企業家移民

Image caption 英國內政部深入調查ETS考試弊案。

前不久佔據教育版面頭條的，英國ETS考試中心託福、托業考試舞弊案件，雖然貌似消停了一段時間，但受案件影響的簽證類別和簽證申請人卻在不斷增加。一條線索牽出數條新案件，更多留學生、移民將受到影響。

ETS弊案

不久前ETS考試中心託福、托業考試舞弊事件被揭發，僅在2012至2013年期間，就有近3萬份考試成績發現造假。這一案件在中英兩國的留學市場造成了不小影響，中國甚至發佈了留學英國預警，英國則出動國家犯罪調查局對案件進行徹查。

ETS舞弊案被查實後，英國簽證與移民署第一時間撤銷了ETS作為受到英國移民局認可的安全英語測試中心的資格。

但這僅僅是個開始。隨著案件調查的不斷深入，半個月前，內政部再次重拳出擊，取消了英國三所大學和57所學院的海外招生資格。因為這些學校招收的留學生有發現使用ETS的虛假英語成績證明。

累及企業家移民

由於除留學簽證外，申請英國多種簽證均需要提供相關英語語言成績證明，因此此次ETS弊案所被揭發所造成的影響，遠比大家預料來得廣泛。

除申請學生簽證外，在英國申請企業家移民簽證同樣需要提供語言成績證明。

2012年4月，PSW簽證被取消後，英國政府為了增加就業、鼓勵投資，對持有PSW簽證的申請人提供了一條優惠政策，可以投資5萬英鎊，申請與20萬英鎊簽證完全相同的企業家移民簽證。

一時間這一簽證成為眾多中國移民的新寵，申請人數年年增長，來自英國華文媒體的數據顯示，2012年5-12月，留學生申請企業家移民簽證人數為3000多人，800多人通過。2013年申請人數高達4萬多，2013年全年申請成功的案例中，5萬英鎊個案佔據了90%。

以上申請企業家移民簽證的申請人，在當年申請熱潮中，有相當數量的申請人提供了ETS考試中心的托業成績作為語言證明。

據業界認識分析，當年利用虛假托業成績申請成功的企業家移民申請人，成為此次內政部抽查的重點人群，一經證實成績造假，很可能立即取消簽證資格。

真簽證 假創業

由於聯合政府上台執政之後，大力推行企業家移民政策，希望借此增加就業、提振英國經濟，初期內政部對這一簽證的審查較為寬鬆，多持鼓勵態度。

但隨著申請人數的不斷增長，簽證中各種問題也隨之被揭發出來。此次剛剛被揭發出的英語測試證明只是一個側面。

企業家移民鼓勵的是創業精神，而不少留學生申請這個簽證只是為了湊足10年轉換永久居留，又或者從事低端、無創意的工作，這是與英國推出這一簽證的初衷和精神相悖離的。

業內人士分析，隨著此次內政部對企業家移民簽證類別問題的揭露，嚴查是必然的結果。

相信新申請人的難度必然會增大。而面臨續簽的同學，也必須注意，要提供目前所從事的業務運營良好以及未來商業規劃充分的證明，以證實創業存在和發展的價值，保證順利續簽。

（責編：顧垠）

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