留學英國最佳學生住宿何處尋？

Image caption 英國蘭卡斯特大學

不少希望到英國留學的學生可能都夢想可以入住眺望遼闊郊野的宿舍，或者是充滿歷史氣色的古老庭院。可是，一項新的調查顯示，最受學生歡迎的是一家相對新的大學的宿舍。

這項由Red Brick Research公司安排進行的「全國學生住宿調查」（National Student Housing Survey, NSHS）收集了一共19000名來自200多家大學院校的學生的意見，目的是了解他們對住宿方面的要求與反應。

調查結果顯示，成立於1960年代的蘭卡斯特大學（Lancaster University）所提供的學生住宿安排最「物有所值」。

資料顯示，這次是該大學連續第五年獲得這項榮譽。

優質標凖

與此同時，該大學連同10家其他院校也獲頒發「國際住宿優質標誌」（International Accommodation Quality Mark）。其他獲頒此標誌的包括約克大學、英格蘭西部大學、東英吉利亞大學、諾桑比亞大學等。

蘭卡斯特大學發表了聲明說，他們的國際學生（留學生）再次認同了在該大學生活的經驗。

此次調查以網上問卷的形式進行。

不久前的另一項調查也顯示，蘭卡斯特大學校園被認為是英國最安全校園之一。

（撰稿/責編：顧垠）