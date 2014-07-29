英國醞釀對高校學生貸款系統動大手術

Image copyright thinkstock Image caption 英國大學學生貸款在畢業後30年仍未還清則註銷。

英國政府部長們和各級官員正醞釀對英格蘭大學學生貸款系統動大手術。

根據為此目的展開的調查研究，決策層考慮要徹底改革學生貸款機制，可能意味著大學學費更高，貸款的條件和規限大變，甚至可能觸動高等教育系統的根基。

另外，如果學生償貸低於預期，他們就讀的大學或許也將承擔部分風險。

當然，這些都是設想，還不是政策。

這項研究是英國前大學事務部長韋列茨（David Willetts）下令進行的。

減輕國庫負擔？

他在接受BBC《新聞之夜》採訪時說，有些大學希望掌控、管理本校學生的貸款，那為什麼不給它們這個機會呢？

按現行體制，上大學可以向政府申請學生貸款支付學費和生活費，這筆錢出自財政部。

大學畢業、找到了工作，且年薪達到21,000英鎊，這時就要開始償還學生貸款，償貸額按工資收入的比例計算。

但如果30年後這筆貸款仍未還清，政府就作為壞債予以註銷。

英國高教改革沒有取消大學學費封頂，一個主要原因是保護國庫；目前大學本科學費每年不能超過9000鎊；學費越高，學生貸款額越多，潛在虧損越大。

因此，大學畢業後一直從事低薪工作的人還貸比例就較低。

官員們估計，每一英鎊貸款的成本為30-40便士；受多種因素影響，這個成本因人、因校而異。如果學生還貸額超過預期，國庫就賺了。

根據改革設想，將來政府可能允許大學從財政部購買本校畢業生的學生貸款。

可預見副作用

劍橋大學畢業生離校一年後仍未找到工作的比例是4.3%，而斯塔夫德謝大學就高達近14%。

支持改革的大學校長們對此也有不同看法。

有人指出，如果允許大學經營本校畢業生的貸款/還貸業務，可能學費會更高。

如果大學願意分擔學生貸款的壞債風險，財政部可能允許它們上調學費。

同時，貸款的條件也要改寫。這是一項十分棘手的工作，一有疏忽就可能導致不良政治後果。

比如，減少學生貸款壞債的最簡捷的方法就是減少貸款給女生和家境不富裕的學生，因為這兩個群體一輩子掙的錢通常較低。但這樣的規定顯然會被稱為歧視，甚至招惹官司。

另外，跟金融掛了鉤，大學的學術品質和打分標凖就面臨新的誘惑和考驗；已經有人擔心這可能鼓勵教授給學生打高分，以增強畢業生的就業前景。

政府官員和高等教育界目前還在探討風險分擔方式，比如股份制、以學生債替代部分政府撥款，等等。

（編譯：郱書 / 責編：尚清）