英國情報機構推出「網絡間諜」碩士專業

Image copyright BBC World Service Image caption GCHQ大樓被稱為「多納圈」，是英國三大情報機構之一。

英國情報機構GCHQ授權六所英國大學提供訓練未來網絡安全專家的碩士文憑。

GCHQ是「英國政府通訊總部」的簡稱，與著名的英國軍情五處（MI5）和六處（MI6）合稱為英國情報機構的「三叉戟」。

這一特殊學位是英國2011年公布的「網絡安全戰略」的一部分，該戰略認為，高等教育是提升英國防範黑客和網絡欺詐的關鍵內容。

英國內閣辦公室大臣弗朗西斯·麥浩德（Francis Maude）說，網絡安全是英國經濟長期發展計劃的「關鍵部分」。

他說，這一課程能幫助英國成為網絡交易最安全的國家之一。

他說，GCHQ與其它政府部門、私營企業和院校共同推出這一項目，能幫助英國應對威脅。

英國的幾所大學將提交有關課程設置的計劃。

目前提供由GCHQ批准的網絡安全課程的有：愛丁堡龍比亞大學（Edinburgh Napier University）、蘭卡斯特大學（Lancaster University）、牛津大學（University of Oxford）以及倫敦大學皇家霍洛威學院（Royal Holloway, University of London）。

此外，克蘭菲爾德大學(Cranfield University)的網絡防禦和信息安全保障課程、薩里大學（University of Surrey）的信息安全課程也獲得GCHQ頒發的臨時認證。

（撰稿/責編：高毅）