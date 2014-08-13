Image copyright AP Image caption 研究發現俄羅斯歷史上的獨裁者們是英國高中會考歷史科目「最熱」選題。

研究表明，英格蘭和威爾士高中會考（A-level）歷史科目最熱門的考試選題是俄羅斯歷史上的獨裁者們。

最新公布的數據顯示，OCR考區有三分之一以上的中等教育院校的歷史教學課程選擇1855-1992年期間從沙皇亞歷山大二世到葉利欽的俄羅斯獨裁者研究。

歷史科目選修課題前10名中排第二位的是美國民權運動。

考試機構劍橋評估（Cambridge Assessment）的研究顯示絕大部分學校傾向於選擇中世紀和現代史。

高中會考中歷史是一門主要科目，但相當一段時間以來不少人認為教學中過度專注於某些特殊時期，比如納粹的興起或都鐸時代等，覆蓋面太窄。

有人將此稱之為「希特勒和亨利王」現象。

不過，劍橋評估發表的最新研究結果則表明高中會考最熱選題是俄羅斯歷史。

德國歷史上的獨裁和民主，1933-63，在歷史選題前10名中位居第三。這其中包括了納粹統治時期。

1919-63年的德國歷史，包括納粹的興起，位居排行榜的第八。

前10名中包含三個與都鐸時期有關的選題。

不那麼熱門的歷史選題中包括第一次十字軍東征等。

研究結果提出了一個問題：給學校那麼多選修題是否有利於學生的歷史教育涵蓋廣泛的歷史時期和課題。

他們認為選擇太多不利於拓寬學生的歷史和地理知識面。

（編譯：郱書／責編：李莉）