英政府與企業聯手 鼓勵畢業生爭當學徒

Image copyright Getty Image caption 英國學徒工制度涉及各行各業

英國政府8月20日宣佈啟動一項鼓勵中學畢業生當學徒的計劃。

這項政府和企業合作的計劃在初中畢業會考（GCSE）成績公布前一天宣佈。

同時推出的還有40個私營企業合作的新學徒項目，項目由雇主設計，覆蓋的行業包括工程技術、餐飲酒店和法律。

前幾天，高中畢業會考成績公布，大批考生已經被大學錄取。

英國商務、創新和技能部官員表示，初、高中考分揭曉和大學招生這段時間也是考慮走學徒培訓這條職業道路的最佳時機。

英國企業的學徒工體系一般給學徒工提供帶薪培訓，培訓內容又專門為工作設計，具有很強的針對性。

另外，從當學徒開始進入一家公司的年輕人如果希望拿大學文憑，日後仍有可能邊工作邊上學讀學位。

近兩年來，大學學費上漲的同時，學生和家長也不時被告知，上大學不是唯一的出路，當學徒也可以是個不壞的選擇。

（編譯：郱書 / 責編：路西）