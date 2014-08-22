求職易？英國雇主大多不看文憑證明
一項調查顯示，三分之一的英國雇主只看簡歷，不要求求職者出具文憑證明。
對100多家招收大學畢業的雇主的調查顯示，有三分之一的雇主相信求職者的簡歷，並不要求提供文憑的複印件。
此前的一項調查發現，有三分之一的求職者承認有編造學歷的行為，兩項調查合在一起，凸現了求職者通過「欺騙」獲取工作機會的隱憂。
最新的調查是由一家叫「高等教育文憑檢查」的網絡公司進行的，它由政府資助，旨在幫助雇主甄別求職者的學歷文憑。
調查顯示，只有63%的雇主要求求職者提供文憑證明。
而在要求文憑證明的雇主中，76%的雇主認為提供的文憑證明是真的，並沒有與授予文憑的大學核查。
另有32%的雇主接受文憑複印件，不要求提供原件。
「輕信」
「高等教育文憑檢查」的負責人羅麗女士說，雖然許多商家在招人的時候，特別是招收大學畢業生的時候，投入大量的資源對求職者進行多種相當複雜的測試考察，但很少有雇主把檢查學歷真偽作為其中一個環節。
羅麗女士說，我們都願意相信人是誠實的，願意相信求職者提供的簡歷。但利用人們的信任作假的人的確存在，如果一個人在學歷上撒謊，那他/她整個的人品都應該受到質疑。
她提醒雇主應該要求提供文憑原件並與授予的大學核查。她說，有些文憑看上去是真的，但所學專業和成績都作了改動。
（編譯：白墨 責編：顧垠）