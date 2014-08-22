求職易？英國雇主大多不看文憑證明

Image copyright Thinkstock Image caption 雖然許多商家在招人的時候投入大量的資源對求職者進行多種相當複雜的測試考察，但很少有雇主把檢查學歷真偽作為其中一個環節。

一項調查顯示，三分之一的英國雇主只看簡歷，不要求求職者出具文憑證明。

對100多家招收大學畢業的雇主的調查顯示，有三分之一的雇主相信求職者的簡歷，並不要求提供文憑的複印件。

此前的一項調查發現，有三分之一的求職者承認有編造學歷的行為，兩項調查合在一起，凸現了求職者通過「欺騙」獲取工作機會的隱憂。

最新的調查是由一家叫「高等教育文憑檢查」的網絡公司進行的，它由政府資助，旨在幫助雇主甄別求職者的學歷文憑。

調查顯示，只有63%的雇主要求求職者提供文憑證明。

而在要求文憑證明的雇主中，76%的雇主認為提供的文憑證明是真的，並沒有與授予文憑的大學核查。

另有32%的雇主接受文憑複印件，不要求提供原件。

「輕信」

「高等教育文憑檢查」的負責人羅麗女士說，雖然許多商家在招人的時候，特別是招收大學畢業生的時候，投入大量的資源對求職者進行多種相當複雜的測試考察，但很少有雇主把檢查學歷真偽作為其中一個環節。

羅麗女士說，我們都願意相信人是誠實的，願意相信求職者提供的簡歷。但利用人們的信任作假的人的確存在，如果一個人在學歷上撒謊，那他/她整個的人品都應該受到質疑。

她提醒雇主應該要求提供文憑原件並與授予的大學核查。她說，有些文憑看上去是真的，但所學專業和成績都作了改動。

（編譯：白墨 責編：顧垠）