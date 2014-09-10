「英大學畢業人數激增但缺乏基本技能」

Image caption 經合組織的報告說，英國的女大學畢業生數量已經「創歷史新高」。

經濟與合作組織OECD的年度報告稱，英國的大學畢業生人數大幅度增加。

報告發現，在英國的工作年齡人口中，現在有更多人有一個大學學位，而不只是中學畢業證書。

經合組織在報告中特別提到，英國的女性大學畢業生數量已經「創歷史新高」。

但是報告警告說，儘管英國的學生數量激增，但是英國年輕人的基本技能卻沒有得到相應的提高。

經合組織的報告顯示，讀寫能力最高的更可能是芬蘭、瑞典和日本。

大學畢業生增加與基本技能缺乏

在英國的工作年齡人口中，現在已經有41%的人擁有一個大學的學位證書，比2000年增加了26%。

擁有中學考試證書，包括全國中學會考(GCSEs)和高中考試(A-levels)的人數佔工作年齡人口的37%。

另外22%的人沒有任何學歷或重要考試的證書。

這一數據意味著，英國的工作年齡人口是歐盟國家中學歷最高的，僅低於韓國和日本等少數幾個國家。

但是經合組織的這份報告也特別指出，在大學畢業生人數激增的同時，英國年輕人的讀寫等基本能力還很弱。

（編譯：嵇偉 責編：李莉）