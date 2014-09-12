網上開辦英語課 10萬學生上網學

Image copyright l Image caption 三分之一的學生是通過手機上網跟隨教學的。

英國文化委員會在網上開辦的教授英語課程吸引了10萬學生踴躍報名。

這是英國文化委員會第一次嘗試使用Moocs，即大眾網上公開授課，它通過網絡提供免費授課。

報名參加這個為期六周的英語教學課程的學員，最多的來自西班牙、緬甸和俄羅斯。

英國文化委員會稱，他們的網上英語課堂是世界上規模最大的英語教學課堂。

其中，三分之一的學生是通過手機上網跟隨教學的。

潛力巨大

英國文化委員會負責英語教學的皮爾森說，全球學習英語的需求與日俱增，利用網絡潛力巨大。

Moocs興起後，全球許多頂尖大學都開設了網絡授課，特別是在美國。

某些大學提供的網絡課程吸引學生超過20萬人。

現在，一些機構也開始發展網絡教育。英國文化委員會的網絡英語課堂就是最新的嘗試。

有來自全球178個國家的學生註冊了英國文化委員會的網絡英語授課。西班牙學生人數最多，還有大量來自中國，越南，和印度的學生。

為期6周的課程不收費，結束時也沒有考試，但每一個學生會收到一份「參加授課證明」。

（編譯：白墨 責編:尚清）