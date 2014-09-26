英國將撥巨資注入創意產業培訓
- 2014年 9月 26日
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英國政府和創意產業將聯手注入巨資培訓視頻遊戲設計、動畫、視覺效果藝術等人才。
這個被稱為「下一代技術學院」的項目將為英國創意產業提供「最先進的技術培訓」。
英國部分視覺效果、動畫和視頻遊戲公司保證在今後三年中為該計劃提供360萬英鎊資金。
加上英國政府的撥款，資金總額達650萬英鎊。
政府負責文化和數字經濟的部長崴茲伊說，創意產業是英國經濟的「發電站」，但雇主在招聘具備最新技術和知識的人才時，往往「一才難求」。
他說，這個培訓項目可以為日新月異的創意產業填補技術空缺。
從明年開始，學院將開設一系列創意產業需要的課程，一些課程達到本科學位。
第一步計劃是將約1320名學員培訓達到本科程度。
英國的創意產業每年為英國經濟至少創造7千億英鎊。
（編譯：白墨 責編：李莉）