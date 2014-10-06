「欲得豐厚薪酬 上牛津學電腦」

Image caption 調查顯示：牛津的電腦系畢業生的收入最高

學子挑燈夜讀，為求得到佳績，確保日後有功名利祿。但是，原來並非所有學科都會為你帶來豐厚薪酬的，起碼在英國是這樣。

《星期日泰晤士報》新公布的排名榜顯示，在蕓蕓畢業生之中，古老學府牛津的電腦系畢業生的收入最高，差不多是埃塞克斯大學戲劇系畢業生的四倍。

數據顯示，牛津大學電腦系學生在畢業後六個月內找到平均每年收入達43,895英鎊的工作。

與之相比，位於英格蘭東南部的埃塞克斯大學的戲劇、舞蹈和電影系學生的年收入則只有11,963英鎊，位於排名榜末。

清晰思考

熱愛電腦的人一般給人的印象可能是與世隔絕，只沉迷於數字與程式之間。

可是，牛津大學電腦科學系主任邁克爾·伍爾德里奇教授表示，讓他的學系的學生得以在職場上名成利就的最終原因是因為他們的學生受到嚴格而清晰的思考訓練，並懂得處理非常複雜的難題。

他同時表示，未來就是電腦的世界，因此可以理解這方面的學生為何可以得到高工資。

排名榜也顯示，倫敦帝國理工學院和劍橋大學的電腦系畢業生的收入也在全國的首10位之內。

其實，此前一些其他排名榜也已經顯示類似的情況，而且，其他的理科學科，例如：數學和工程等的畢業生也可以得到高薪厚祿，而且一般求職順利，不愁待業。

收入最多的畢業生（首五位）

牛津大學電腦系：年薪43,895英鎊

埃塞克斯大學材料科技系：年薪41,000英鎊

倫敦皇家哈洛威學院商業研究：年薪40,314英鎊

牛津大學商業研究：年薪39,813英鎊

倫敦帝國理工學院電腦科學系：年薪39,060英鎊

（編撰/責編：顧垠）