學督：對中小學檢查將縮短時間增大頻率

Image copyright PA Image caption 邁克爾爵士把新的檢查方式形容為是25年來學校質量檢查最重大的改變。

英格蘭的中小學將面臨時間更短但更頻繁的檢查，突擊檢查不作為固定模式。

英國中小學質量監督機構Ofsted的學督邁克爾爵士說，好學校今後至少每三年檢查一次，檢查時間縮短。

但是，事先不宣佈的突襲式檢查將不作為固定模式。

提議中的新檢查方式將影響英格蘭60%被評為「良好」的中小學。

邁克爾爵士把新的檢查方式形容為是25年來學校質量檢查最重大的改變。

這意味著，好學校面臨更頻繁的檢查，但檢查的時間更短，程序更簡化。

邁克爾爵士警告說，去年英格蘭地區800多所曾被評為「良好」的學校「質量下滑」到更低一級。

在所謂的「特洛伊木馬醜聞」發生後，曾有呼籲Ofsted今後的檢查都要改成不事先通知的突襲檢查。

近期，關於穆斯林激進分子試圖滲透和掌控伯明翰部分中學的指稱引起廣泛關注。媒體稱之為「特洛伊木馬陰謀」。

英國首相卡梅倫曾表態支持突襲檢查。

（編譯：白墨 責編：路西）