英國學生進入三分鐘論文挑戰最後決賽

Image copyright Image caption 目前，世界上有好幾個機構推出他們自己的三分鐘論文競賽，包括全球27所研究型大學組成的大學組織Universitas 21。

四名英國博士生打入國際大學組織Universitas 21 的三分鐘論文競賽的最後決賽，他們將用三分鐘時間來介紹自己的研究項目。

他們擊敗了來自8個國家的大約800名競爭對手。

參賽者每人要製作一段三分鐘長的錄像，來凸現他們各自的研究領域的重要性。這四名英國博士生的研究領域分別是納米材料、重力成像、艾滋病病毒和植物基因。

他們分別來自伯明翰大學、愛丁堡大學、格拉斯哥大學和諾丁漢大學。

三分鐘論文競賽最早是由昆士蘭大學在2008年開發的，其目的是給研究生們一個發展他們的溝通和推介技巧的機會。

目前，世界上有好幾個機構推出他們自己的三分鐘論文競賽，包括全球27所研究型大學組成的大學組織Universitas 21。

該機構從其成員大學舉辦的一系列競賽中挑選了17名選手進入決賽，其中包括來自香港、昆士蘭、康涅狄克和奧克蘭的大學。

現在，這四名英國博士生的作品將放在網上，讓公眾評判，從中選出優勝者。

最後結果將由一個工業和學術專家組成的小組在10月28日宣佈。

（編譯/責編：尚清）