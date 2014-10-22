愛丁堡大學在紐約開設招生聯繫辦公室

Image copyright AP Image caption 愛丁堡大學北美辦公室位於紐約市中心精華地段

愛丁堡大學（University of Edinburgh）在美國紐約開設招生聯繫辦公室。

位於紐約曼哈頓精華地段的愛丁堡大學北美辦公室主要功能為招生，但同時也發揮商務、政府和北美20,000多校友的聯繫功能。

愛丁堡大學是最受到美國學生歡迎的英國大學，也是加拿大學生到英國留學的首選之一。

目前有大約1,800名美國學生和550多名加拿大學生在愛丁堡大學留學。

北美聯繫

愛丁堡大學長期以來和美國及北美維持著良好緊密的關係。

美國開國元勛之一，本傑明·富蘭克林（Benjamin Franklin）曾經說過，「愛丁堡大學孕育優秀人才，傳承各學科知識。」

愛丁堡大學校友，蘇格蘭出生的威瑟斯龐（John Witherspoon）在美國創立了紐澤西學院，也就是普林斯頓大學的前身。

獎學金

為了標誌新辦公室的開幕，愛丁堡大學提供兩個「威瑟斯龐」（John Witherspoon）獎學金，紀念美國獨立宣言中，兩名畢業於愛丁堡大學的簽署人。

兩個碩士獎學金將從2015學年度開始，為期一年，總金額達35,000美元。

紐約辦公室是愛丁堡大學第四個海外聯繫基地，另外三個在北京、孟買和聖保羅。

（編譯：友義 責編：尚清）