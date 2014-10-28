英大學教師不滿退休金改革抵制閱卷評分

Image copyright Getty Image caption 英國大學教師抵制退休金改革計劃，不閱卷，不評分，數萬學生將受影響。

英國大學教師抗議政府提出對教師退休金計劃的改革，採取拒絕對學生作業和試卷判閱打分的抵制行動，估計數萬名學生將受影響。

大學與學院工會（UCU）說，有69所大學的成員加入從11月6日開始的抵制行動。

此舉將導致計劃中的考試或測驗暫停，學生拿不到分數、評語和反饋。

英國高校代表機構UU對教師的這項「破壞性」的行動表示「失望」，

雙方擬定在抵制行動啟動後第二天舉行談判，但工會方面表示願意更早開始談判。

引發抵制行動的導火索是UU計劃改革出現赤字的大學教師退休金計劃USS，但教師工會不同意UU的計算和改革建議。

UU稱這個退休金計劃資金缺口高達約80億英鎊。工會認為改革結果將使加入退休金計劃的教師蒙受重大財務損失。

雙方上周就此舉行的談判破裂。

（編譯：郱書 / 責編：董樂）