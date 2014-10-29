英國青年就業強調「收入第一，成就感第二」

調查發現，男性畢業生預期收入和工時都比女性高，但對工作成就感的要求較女性為低。

「trendence UK」針對126所英國大學，多達27,000名大學畢業生進行調查發現，大學畢業的年輕男女對就業和職業生涯有不同的態度。

例如，和女性畢業生相比，男性畢業生願意每周多工作4小時，預期收入比女性高12%。

此外，男性畢業生的就業選擇以高收入為首要因素，工作成就感其次。

兩性差異

「2014畢業生職場調查」發現，女性畢業生對就業比較挑剔，選擇雇主時更在意道德因素，也更重視工作環境是否有多元化的共事者。

調查顯示，53%的男性和68%的女性預期每周工時低於45小時，但有48%的男性和32%的女性願意每周工作超過45小時。

65%的男性和80%的女性表示他們年收入將會低於25,000英鎊，34%的男性和20%的女性認為他們年收入會在25,000英鎊以上。

調查顯示，有高達65%的男性和60%的女性願意為高收入的工作和發展職業生涯而犧牲個人生活。

調查報告說，男人負責賺錢養家，女人在必要時必須犧牲工作來照顧家庭的傳統觀念，還是影響了現在正凖備投入職場的年輕一代人。

（編譯：友義 責編：路西）